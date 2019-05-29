28 мая 2019

«Будут продолжать ворошить»: в Минобороны перечислили методы США по дестабилизации России

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 10:39
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Трамп, США, военные, флаги, вертолет, военные, флаг сша
В США подготовили новый план по дестабилизации РоссииФото: The White House © URA.RU

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий сделал ряд заявлений о том, как США будут дестабилизировать Россию. В доказательство своих слов он привел опубликованный в открытом доступе документ компании Rand Сorporation, которая по заказу правительства Америки выполняет функции стратегического исследовательского центра.

«Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить», — заявил Ильницкий в интервью телеканалу «Звезда». Советник министра отметил, что Вашингтон может начать играть «на противоречиях» между Азербайджаном и Арменией.

Ильницкий заявил, что в докладе большое внимание уделяется оттоку кадров из страны. По его мнению, это делает «борьбу за умы» вопросом безопасности государства. В документе говорится, что политика по привлечению кадров из России не является лучшим вариантом, так как для проявления результатов потребуется длительный период. Наиболее выгодными, с точки зрения Rand Сorporation, являются расширение энергетического сектора в США и углубление экономических санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что США ввели новые экономические санкции против трех российских компаний: конструкторского бюро в Туле, военного учебного центра в Гатчине, а также московского завода «Авангард», напоминает «Национальная служба новостей». Всего с 2014 года ограничения действуют для десятков российских бизнесменов, чиновников, банков и предприятий.

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