Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий сделал ряд заявлений о том, как США будут дестабилизировать Россию. В доказательство своих слов он привел опубликованный в открытом доступе
«Для них приоритетной и дебютной схемой является Украина, они активно начинают смотреть на Кавказ, они держат в фокусе Белоруссию, Сирию они будут продолжать ворошить», — заявил Ильницкий в интервью телеканалу «Звезда». Советник министра отметил, что Вашингтон может начать играть «на противоречиях» между Азербайджаном и Арменией.
Ильницкий заявил, что в докладе большое внимание уделяется оттоку кадров из страны. По его мнению, это делает «борьбу за умы» вопросом безопасности государства. В документе говорится, что политика по привлечению кадров из России не является лучшим вариантом, так как для проявления результатов потребуется длительный период. Наиболее выгодными, с точки зрения Rand Сorporation, являются расширение энергетического сектора в США и углубление экономических санкций против РФ.
Ранее сообщалось, что США ввели новые экономические санкции против трех российских компаний: конструкторского бюро в Туле, военного учебного центра в Гатчине, а также московского завода «Авангард», напоминает «Национальная служба новостей». Всего с 2014 года ограничения действуют для десятков российских бизнесменов, чиновников, банков и предприятий.