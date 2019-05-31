Инвестор парка, вызвавшего протесты, что заметили в России, сказал, когда все закончится

Компания «Технопарк» — инвестор экотехнопарка «Шиес» — намерена завершить первый этап реализации проекта к 15 июня. Информацию об этом распространила пресс-служба компании.
К 4 июня рабочие планируют завершить отсыпку откосов железнодорожных путей. Отдельно в компании обратили внимание общественности на то, что все работы выполняются «при строгом соблюдении действующего законодательства» в сфере строительства и природопользования». У инвестора есть все необходимые документы и согласования для установки ограждения территории, а ранее распространенная информация о незаконности этих действий «не соответствует действительности», подчеркнули в «Технопарке».
Кроме того, в районе строительства компания откроет свое представительство, где граждане и представители общественности смогут получить доступ к информации о проекте. Также инвестор запустит на сайте экотехнопарка круглосуточную онлайн-трансляцию с видеокамеры и обсудит проект с жителями Ленского района Архангельской области и экспертами.
В 2019 году, напомним, президент России Владимир Путин доказал широкой общественности, что избавиться от мусора можно. Тогда по его инициативе очистили от скопления металлолома, промышленного и бытового мусора Арктику. За пять лет из региона вывезли больше тысяч тонн различных загрязняющих материалов.
Власти Архангельской области, в свою очередь, решили построить на безлюдной местности возле железнодорожной станции Шиес будет построен одноименный экотехнопарк по обращению с отходами как из Архангельской области, так и из Москвы. Объем инвестиций в регион в рамках реализации проекта составит 6 млрд рублей за три года.