Протесты в Архангельске мешают решать мусорную проблему

В России огромное количество мусора свозится «под ближайший куст» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Протесты против строительства экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области не направлены на решение экологической проблемы, а призваны решить исключительно личные вопросы организаторов акций протеста, пишут региональные и федеральные СМИ. Они приводят пример, что в области действуют десятки свалок, где 15 млн тонн отравы с миллионами крыс и выбросами ядовитого газа находятся всего в сотне метров от жилых домов, однако на них внимания никто не обращает, при этом активисты выступают против завода, который призван избавить людей от засилья мусора.

«Боротья с экотехноцентром — гораздо проще. „Чего хотим? Чтобы строительство остановили!“. Выбранные методы борьбы большого интеллекта не требуют. Устроить блокаду стройплощадки, повредить линию электропередачи, свалив несколько опор, сильно избить одного из рабочих…», — приводят журналисты «Экспресс-газеты» методы борьбы протестующих.

Издание «Аргументы и факты» приводит наглядный пример для того, о чем действительно стоит беспокоиться протестующим: огромная свалка прямо в болоте рядом с рекой Юрас, впадающей в Северную Двину — от жилых домов этот химический ад отделяет всего несколько сот метров.

В 2010 году президент РФ Владимир Путин показал пример, что избавиться от мусора можно. По его заданию очистили от скопления металлолома, промышленного и бытового мусора Арктику. Оттуда за пять лет вывезли более 52 тысяч тонн различных загрязняющих материалов.

Сегодня по всей стране ситуация с мусором критическая. Как пишет «Экспресс-газета», основываясь на данных экологов, в год по всей России производится около 4 млрд тонн промышленных и твердых бытовых отходов (ТБО). Это примерно 30 тонн на одного жителя. Между тем норматив вывоза мусора на одного человека составляет всего 260 килограммов. Порядка 30 млн тонн отходов ежегодно вывозится не на специализированные полигоны, а просто под ближайшие кусты.

Согласно данным журнала «Профиль», на квадратный километр Байкала приходится до 30 тысяч частиц практически не разлагаемых полимеров. Их размер всего от 0,3 до 5 миллиметров, что делает крайне затруднительным сбор, утилизацию и переработку этого вида отходов. По идее, экотехнопарки, против которых так активно протестуют в Архангельске, задуманы для того, чтобы избавиться от свалок. В Европе такие заводы делают из отходов совершенно безопасные брикеты, которые затем используются для вторичного производства пластика, полимеров, грунта и выработки топлива.

Председатель Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов заявил «АиФ», что пора ввести персональную ответственность губернаторов за ситуацию с мусором и свалками, чтобы они были заинтересованы в строительстве перерабатывающих заводов, а не спихивали проблему на регоператоров.

Сейчас Российский экологический оператор включил Архангельскую область в «желтую зону» и выразил готовность помочь завершить ее подготовку в установленные сроки, чтобы единая государственная система учета отходов заработала, как и намечено, уже со следующего года. Для этого нужно прекратить протесты и начать реально заботиться о чистоте своих мест: собирать мусор (в том числе раздельно), высаживать саженцы в лесах, благоустраивать городские парки.