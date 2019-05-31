Компания тюменских властей попалась на нарушении закона

Компания переписала положение о закупках Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская агропромышленная лизинговая компания, которая принадлежит правительству региона, нарушила антимонопольное законодательство — там переписывали положения о закупках для заключения договора с нужным поставщиком, пишет ТюменьPRO со ссылкой на пресс-службу регионального УФАС. Руководство «ТАЛК» требует от тюменских антимонопольщиков письменного обоснования своего решения, сообщили «URA.RU» в компании.

В апреле 2017 года «Пассажирское автотранспортное предприятие №1 Тюмени» заключило договор с АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания». Согласно договору на оказание услуг внутреннего лизинга акционерное общество обязалось поставить 166 автобусов на сумму 2,8 млрд руб. Однако позже «ТАЛК» заключает контракт с другим предприятием — ООО «Тюменнефтеспецтранс» (на сумму 1,89 млрд руб). Договор заключается как с единственным поставщиком, то есть, вне конкурсных процедур.

Оказалось, что компания до заключения договора с «Тюменнефтеспецтранс» внесла изменения в один из подпунктов положения о закупках, которое позволило ей осуществлять закупку товаров на сумму, не превышающую 1,9 млрд рублей (до этого стояла цифра 1,5 млрд). Из-за этого изменения закупочная комиссия решила купить автобусы у «Тюменнефтеспецтранс».

Антимонопольщики увидели в этом нарушение и возбудили дело. Они проанализировали переписку лизинговой компании с другими предприятиями, в которых она запрашивала коммерческие предложения на приобретение автобусов. В УФАС пришли к выводу, что переписка была формальной. Также, по сведениям сайта, 155 договоров лизинга «ТАЛК» заключены лишь с одним поставщиком. Компания получила предписание о прекращении нарушений путем внесения изменений в положение о закупках.

Директор «ТАЛК» Максим Скворцов сообщил корреспонденту «URA.RU», что о принятом антимонопольщиками решении он знает. «Сейчас мы ждем письменную аргументацию от управления. Только после того, как ознакомимся с ней, прокомментируем свою позицию по этому вопросу». В пресс-службе УФАС по Тюменской области сказали, что прокомментируют свое решение позже.