Главный тюменский строитель придумал, как ему победить на выборах в облдуму

Николай Руссу привлечет для агитации сотрудников своей компании Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Кандидат от «Единой России» на довыборы в тюменскую областную думу и глава «Мостострой-11» Николай Руссу не будет прибегать к помощи федеральных политтехнологов и построит кампанию за счет собственных ресурсов. Об этом «URA.RU» сообщил источник в провластных кругах. Руссу называют главным претендентом в облдуму.

«У Руссу как у кандидата на место в облдуму хорошая позиция. Поэтому в продвижении он обойдется без известных пиарщиков и приглашенных политтехнологов. Кампания будет построена с помощью помощников из его предприятия «Мостострой-11», — заметил инсайдер.

В разговоре с «URU.RU» Николай Руссу заметил, что до выборов три месяца — серьезный срок, чтобы подумать о ходе кампании. «Будем привлекать местных и пиарщиков, и политтехнологов. „Мостострое-11“ большая структура, в которой много специалистов, участвовавших в подготовке к выборам в городскую думу. Кампания будет серьезной, потому что мы привыкли: если что-то обещаем избирателям, то выполняем», — сказал Руссу и подтвердил, что федеральные пиарщики не будут принимать участие в его кампании.

Политолог Александр Безеделов считает, что оппозиционным партиям будет трудно выиграть выборы у Николая Руссу. «Фактически невозможно выиграть у Руссу. Для оппозиционных партий участие в довыборах будет формальным. Именно поэтому большого количества желающих от оппозиции нет», — заявил политолог.

Напомним, довыборы в Тюменскую областную думу пройдут в сентябре. Место стало вакантным после отставки депутата Олега Чемезова. Он перешел на работу в правительство Свердловской области.