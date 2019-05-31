Главный по выборам в Екатеринбурге раскрыл доходы за 2018 год

Илья Захаров смог увеличить свои доходы на 300 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров раскрыл сумму своих доходов за 2018 год. Информация была опубликована на официальном портале екатеринбургской городской думы.

За прошлый год Захаров заработал 2,6 млн рублей — на 300 тысяч больше, нежели за предыдущий период. В собственности у председателя избиркома значится доля в квартире площадью почти 90 квадратных метров и иномарка Toyota Highlander. В то же время супруга Захарова за год заработала 628 тысяч рублей.

Также в декларации указаны доходы секретаря екатеринбургского избиркома Вадима Антошина — всего 1,7 млн рублей, что почти на 200 тысяч больше, чем годом ранее. В собственности у чиновника, как и прежде, значится доля в квартире и автомобиль Nissan Qashqai.

В прошлом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагал Захарову занять пост председателя избирательной комиссии Свердловской области. Однако чиновник отказался, объяснив это желанием помочь мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому в его работе по настройке системы власти в городе. Также имя Захарова называлось в качестве кандидатуры на пост руководителя аппарата горадминистрации, который решили закрепить в уставе Екатеринбурга.