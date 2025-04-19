19 апреля 2025

Сирота из Каменска-Уральского 7 лет не может получить жилье, включился Бастрыкин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доклад Александру Бастрыкину должен предоставить глава свердловского СК
Доклад Александру Бастрыкину должен предоставить глава свердловского СК Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе и результатах проверки по обращению сироты из Каменска-Уральского. Девушка с 2018 года не может получить жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В приемную Председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась сирота из города Каменска-Уральского Свердловской области по вопросу длительного непредоставления ей положенного по закону жилья. Девушка состоит в специализированной очереди с 2018 года. Несмотря на имеющееся решение суда, жилым помещением она до настоящего времени не обеспечена», — написали следователи в своем telegram-канале. Девушка обращалась в различные инстанции, но результата это не принесло.

В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области по данному факту уже начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Анатолию Надбитову взять проверку под личный контроль и доложить о ее итогах центральному аппарату ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе и результатах проверки по обращению сироты из Каменска-Уральского. Девушка с 2018 года не может получить жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В приемную Председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась сирота из города Каменска-Уральского Свердловской области по вопросу длительного непредоставления ей положенного по закону жилья. Девушка состоит в специализированной очереди с 2018 года. Несмотря на имеющееся решение суда, жилым помещением она до настоящего времени не обеспечена», — написали следователи в своем telegram-канале. Девушка обращалась в различные инстанции, но результата это не принесло. В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области по данному факту уже начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Анатолию Надбитову взять проверку под личный контроль и доложить о ее итогах центральному аппарату ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...