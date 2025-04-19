Сирота из Каменска-Уральского 7 лет не может получить жилье, включился Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе и результатах проверки по обращению сироты из Каменска-Уральского. Девушка с 2018 года не может получить жилье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В приемную Председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ обратилась сирота из города Каменска-Уральского Свердловской области по вопросу длительного непредоставления ей положенного по закону жилья. Девушка состоит в специализированной очереди с 2018 года. Несмотря на имеющееся решение суда, жилым помещением она до настоящего времени не обеспечена», — написали следователи в своем telegram-канале. Девушка обращалась в различные инстанции, но результата это не принесло.
В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области по данному факту уже начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Анатолию Надбитову взять проверку под личный контроль и доложить о ее итогах центральному аппарату ведомства.
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