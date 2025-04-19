19 апреля 2025

Уральский гонщик-депутат Карякин выиграл в Абу-Даби. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмен чувствовал себя не очень перед гонкой
Спортсмен чувствовал себя не очень перед гонкой Фото:

Гонщик, депутат свердловского заксобрания Сергей Карякин выиграл гонку Abu Dhabi Baja Challenge в ОАЭ. О своих впечатлениях он рассказал в соцсетях.

«Ну что, есть финиш четвертого этапа, есть победа в сезоне. Очень непростая, даже сейчас было сложно определить победителя. По факту, по времени у меня второе, но Гай стартовал не в свою минуту и получилось, что ему дали пенализацию. Я стал первым. Вот такая вот сложная история», — поделился Карякин в своем telegram-канале «Big Red Racing. Официальный канал».

Также Карякин сообщил о некоторых проблемах перед стартом. «Я выпил сок, и, видимо, с кислотностью что-то у меня нарушилось, и началась просто нереальная изжога. И вот со всеми этим вытекающими прям было тяжеловато дышать, мягко говоря. Но ничего, справились. После второго круга растрясло меня и я более-менее смог проехать», — заключил спортсмен.

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Гонщик, депутат свердловского заксобрания Сергей Карякин выиграл гонку Abu Dhabi Baja Challenge в ОАЭ. О своих впечатлениях он рассказал в соцсетях. «Ну что, есть финиш четвертого этапа, есть победа в сезоне. Очень непростая, даже сейчас было сложно определить победителя. По факту, по времени у меня второе, но Гай стартовал не в свою минуту и получилось, что ему дали пенализацию. Я стал первым. Вот такая вот сложная история», — поделился Карякин в своем telegram-канале «Big Red Racing. Официальный канал». Также Карякин сообщил о некоторых проблемах перед стартом. «Я выпил сок, и, видимо, с кислотностью что-то у меня нарушилось, и началась просто нереальная изжога. И вот со всеми этим вытекающими прям было тяжеловато дышать, мягко говоря. Но ничего, справились. После второго круга растрясло меня и я более-менее смог проехать», — заключил спортсмен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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