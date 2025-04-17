В Екатеринбурге рассказали, сколько старинных особняков нуждаются в реставрации

В Екатеринбурге приведут в порядок шесть старинных особняков

18 апреля 2025 в 09:37 Размер текста - 17 +

Гостиница «Мадрид» на Уралмаше — памятник федерального значения. Здание было построено в 1933—1937 гг. Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Примерно 18% старинных зданий Екатеринбурга нуждаются в реставрации или консервации. Об этом накануне Международного дня памятников URA.RU рассказали в Центре по охране и использованию объектов исторического и культурного наследия. По официальным данным, с 2023 года ведомство резко увеличило финансирование на восстановление ОКН, но бюджетных средств все еще недостаточно, чтобы привести все здания в порядок. К реставрации памятников активно подключаются и застройщики. Однако, как говорят сами представители бизнеса, пока это не массовая история: в стране до сих пор существует ряд проблем, которые тормозят инвестиции в ОКН. Состояние памятников В здании бывшего госпиталя Верх-Исетского завода после реконструкции разместили художественную галерею Фото: Анна Майорова © URA.RU Всего в столице Урала насчитывается 868 объектов культурного наследия (федеральных, региональных и муниципальных). 18% из них (это более 150 зданий) нуждаются в восстановлении. «Если говорить об объектах, находящихся в муниципальной собственности, то 87% ОКН — в удовлетворительном состоянии, 13% требуют проведения мероприятий по реставрации или консервации. Объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, у администрации города не имеется», — рассказали в Центре по охране и использованию объектов исторического и культурного наследия. С 2023 года ведомство в два раза увеличило финансирование восстановительных работ. Так, если в 2021 году на программу по сохранению ОКН было направлено более 110 млн рублей, то в 2023 — почти 245 млн рублей, в 2024 году — почти 207 млн рублей. В 2025 году на ремонтные работы планируется направить около 180 млн рублей — на эти деньги удастся обновить шесть старинных зданий, еще одно будет законсервировано (то есть специалисты проведут работы, чтобы остановить ухудшение его состояния). Без бизнеса не обойтись Выделяемых из бюджета средств сегодня недостаточно, чтобы отремонтировать все здания. Так что к процессу восстановления особняков активно подключается бизнес. Только если раньше социальную миссию брали на себя в основном местные компании, давно существующие на рынке («Форум-групп», «УГМК-Застройщик», «Синара», «Деловой Дом на Архиерейской»), то сейчас к ним присоединяются застройщики из других регионов. Одним из таких стала компания «Север». Так будет выглядеть особняк Иванова — Голландского после восстановления Изображение: «Север» Девелопер родом из Тюмени, но в прошлом году он объявил о выходе на федеральный уровень: компания уже начала строить проекты в Москве и Екатеринбурге. В уральской столице, в самом центре города, «Север» возводит элитный клубный дом «Литературный». Прямо на территории будущего жилого комплекса расположен двухэтажный кирпичный особняк XIX века — дом начальника горных заводов Иванова. После восстановления он станет ценным элементом благоустройства. Девелопер уверен, что объект культурного наследия привлечет внимание искушенного покупателя. «Для девелоперов удачный проект по восстановлению знакового локального объекта культурного наследия — это весомый вклад в имидж, доверие, которое можно заслужить у горожан. Нам посчастливилось стать обладателями участка в самом центре города с особняком XIX века — домом Иванова-Голландского. Мы не считаем ОКН довеском к договору, это „жемчужина“ клубного дома „Литературный“, УТП нашего проекта», — прокомментировал директор филиала компании «Север» в Екатеринбурге Павел Петров. Проектная документация по восстановлению особняка уже готова. Сейчас она проходит государственную экспертизу. Сразу после этого начнутся реставрационные работы. Что тормозит бизнес Для «Севера» особняк — это УТП проекта и элемент благоустройства. Однако, по словам Павла Петрова, большинство застройщиков пока воспринимает исторические здания все же как невыгодный актив. Прежде всего это связано с высокой стоимостью проектных и реставрационных работ. Помимо этого, застройщикам приходится сталкиваться с непростыми согласованиями. ОКН тщательно охраняется федеральным законодательством, и любые работы на фасаде и внутри зданий требуют разрешений от органов власти. Старинный особняк станет «жемчужиной» клубного дома «Литературный» Изображение: «Север» «Например, особняк Иванова-Голландского изначально выглядел совсем иначе. Построенный в 1845 году (в этом году он отмечает свое 180-летие!), дом был прямоугольный в плане, с балконом, выходящим на улицу Царская, и без поздних неэстетичных пристроев. На восточном фасаде была устроена веранда на два этажа с резным деревянным декором и лестницей, ведущей в сад. Стиль здания был другой, с выверенными пропорциями фасадов, окрашенных в благородный зеленый цвет. В угоду моде новые владельцы в 1910 годах декорировали фасады обильной лепниной, надстроили глухой парапет, нарушив первоначальную систему отведения воды и талого снега с кровли, изменили пропорции фасадов и окон. В итоге штукатурный слой фасадов постоянно впитывает влагу и, как следствие, разрушается достаточно активно. Все эти нововведения узаконены приказом. И переписать объект охраны уже не представляется возможным», — прокомментировал представитель архитектурного бюро «Бельведер» Владимир Руднев. Еще одна проблема, по словам Владимира Руднева, — невозможность в ряде случаев приспособить отреставрированные объекты под желаемое коммерческое назначение. Далеко не во всех старинных особняках планировки позволяют организовать внутри то, что хочется владельцу. Как мотивировать застройщиков Ансамбль жилой застройки по улице Свердлова был построен в 1950-е годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы привлечь к реставрации ОКН еще больше застройщиков, необходимо прежде всего провести паспортизацию старинных зданий, считают в компании «Север». «Привлечению инвесторов помогла бы паспортизация объектов культурного наследия с перечнем мероприятий, необходимых в рамках реконструкции, чтобы у бизнеса была возможность рассчитать затраты до глубокого погружения в проект», — отметил Павел Петров. Кроме того, по словам Владимира Руднева, будут актуальны комплексные меры государственной поддержки добросовестных владельцев объектов культурного наследия, в том числе налоговые послабления. Особое внимание реставратор призывает обратить на многоквартирные дома, которые также являются объектами культурного наследия. Это, например, жилые дома в Городке чекистов (Ленина, 69), жилые комплексы Ленина, 52 и Ленина, 54, а также ансамбль жилой застройки по улице Свердлова. К их восстановлению бизнес привлечь фактически невозможно. Поэтому для таких ОКН нужно выработать особые механизмы, позволяющие своевременно приводить здания в порядок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Примерно 18% старинных зданий Екатеринбурга нуждаются в реставрации или консервации. Об этом накануне Международного дня памятников URA.RU рассказали в Центре по охране и использованию объектов исторического и культурного наследия. По официальным данным, с 2023 года ведомство резко увеличило финансирование на восстановление ОКН, но бюджетных средств все еще недостаточно, чтобы привести все здания в порядок. К реставрации памятников активно подключаются и застройщики. Однако, как говорят сами представители бизнеса, пока это не массовая история: в стране до сих пор существует ряд проблем, которые тормозят инвестиции в ОКН. Состояние памятников Всего в столице Урала насчитывается 868 объектов культурного наследия (федеральных, региональных и муниципальных). 18% из них (это более 150 зданий) нуждаются в восстановлении. «Если говорить об объектах, находящихся в муниципальной собственности, то 87% ОКН — в удовлетворительном состоянии, 13% требуют проведения мероприятий по реставрации или консервации. Объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, у администрации города не имеется», — рассказали в Центре по охране и использованию объектов исторического и культурного наследия. С 2023 года ведомство в два раза увеличило финансирование восстановительных работ. Так, если в 2021 году на программу по сохранению ОКН было направлено более 110 млн рублей, то в 2023 — почти 245 млн рублей, в 2024 году — почти 207 млн рублей. В 2025 году на ремонтные работы планируется направить около 180 млн рублей — на эти деньги удастся обновить шесть старинных зданий, еще одно будет законсервировано (то есть специалисты проведут работы, чтобы остановить ухудшение его состояния). Без бизнеса не обойтись Выделяемых из бюджета средств сегодня недостаточно, чтобы отремонтировать все здания. Так что к процессу восстановления особняков активно подключается бизнес. Только если раньше социальную миссию брали на себя в основном местные компании, давно существующие на рынке («Форум-групп», «УГМК-Застройщик», «Синара», «Деловой Дом на Архиерейской»), то сейчас к ним присоединяются застройщики из других регионов. Одним из таких стала компания «Север». Девелопер родом из Тюмени, но в прошлом году он объявил о выходе на федеральный уровень: компания уже начала строить проекты в Москве и Екатеринбурге. В уральской столице, в самом центре города, «Север» возводит элитный клубный дом «Литературный». Прямо на территории будущего жилого комплекса расположен двухэтажный кирпичный особняк XIX века — дом начальника горных заводов Иванова. После восстановления он станет ценным элементом благоустройства. Девелопер уверен, что объект культурного наследия привлечет внимание искушенного покупателя. «Для девелоперов удачный проект по восстановлению знакового локального объекта культурного наследия — это весомый вклад в имидж, доверие, которое можно заслужить у горожан. Нам посчастливилось стать обладателями участка в самом центре города с особняком XIX века — домом Иванова-Голландского. Мы не считаем ОКН довеском к договору, это „жемчужина“ клубного дома „Литературный“, УТП нашего проекта», — прокомментировал директор филиала компании «Север» в Екатеринбурге Павел Петров. Проектная документация по восстановлению особняка уже готова. Сейчас она проходит государственную экспертизу. Сразу после этого начнутся реставрационные работы. Что тормозит бизнес Для «Севера» особняк — это УТП проекта и элемент благоустройства. Однако, по словам Павла Петрова, большинство застройщиков пока воспринимает исторические здания все же как невыгодный актив. Прежде всего это связано с высокой стоимостью проектных и реставрационных работ. Помимо этого, застройщикам приходится сталкиваться с непростыми согласованиями. ОКН тщательно охраняется федеральным законодательством, и любые работы на фасаде и внутри зданий требуют разрешений от органов власти. «Например, особняк Иванова-Голландского изначально выглядел совсем иначе. Построенный в 1845 году (в этом году он отмечает свое 180-летие!), дом был прямоугольный в плане, с балконом, выходящим на улицу Царская, и без поздних неэстетичных пристроев. На восточном фасаде была устроена веранда на два этажа с резным деревянным декором и лестницей, ведущей в сад. Стиль здания был другой, с выверенными пропорциями фасадов, окрашенных в благородный зеленый цвет. В угоду моде новые владельцы в 1910 годах декорировали фасады обильной лепниной, надстроили глухой парапет, нарушив первоначальную систему отведения воды и талого снега с кровли, изменили пропорции фасадов и окон. В итоге штукатурный слой фасадов постоянно впитывает влагу и, как следствие, разрушается достаточно активно. Все эти нововведения узаконены приказом. И переписать объект охраны уже не представляется возможным», — прокомментировал представитель архитектурного бюро «Бельведер» Владимир Руднев. Еще одна проблема, по словам Владимира Руднева, — невозможность в ряде случаев приспособить отреставрированные объекты под желаемое коммерческое назначение. Далеко не во всех старинных особняках планировки позволяют организовать внутри то, что хочется владельцу. Как мотивировать застройщиков Чтобы привлечь к реставрации ОКН еще больше застройщиков, необходимо прежде всего провести паспортизацию старинных зданий, считают в компании «Север». «Привлечению инвесторов помогла бы паспортизация объектов культурного наследия с перечнем мероприятий, необходимых в рамках реконструкции, чтобы у бизнеса была возможность рассчитать затраты до глубокого погружения в проект», — отметил Павел Петров. Кроме того, по словам Владимира Руднева, будут актуальны комплексные меры государственной поддержки добросовестных владельцев объектов культурного наследия, в том числе налоговые послабления. Особое внимание реставратор призывает обратить на многоквартирные дома, которые также являются объектами культурного наследия. Это, например, жилые дома в Городке чекистов (Ленина, 69), жилые комплексы Ленина, 52 и Ленина, 54, а также ансамбль жилой застройки по улице Свердлова. К их восстановлению бизнес привлечь фактически невозможно. Поэтому для таких ОКН нужно выработать особые механизмы, позволяющие своевременно приводить здания в порядок.