19 апреля 2025

В Кольцово объяснили, почему пассажиры не могли получить свой багаж. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас вещи выданы всем пассажирам
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Пассажиры в аэропорту Кольцово столкнулись с задержками выдачи личных вещей из-за заминки в расписании. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту.

«Это связано с отклонением от расписания сразу шести рейсов. Часть из них прибыла в аэропорт позже намеченного времени, а часть — раньше, что создало непрогнозированный пик в районе 15:00 и, как следствие, существенный рост нагрузки на соответствующие службы», — объяснил представитель Кольцово. На данный момент проблема устранена, заверил он.

Ранее читатель URA.RU рассказывал, что на выдаче приходилось стоять по полтора-два часа. Прилетевшие не могли получить даже коляски для детей.

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Пассажиры в аэропорту Кольцово столкнулись с задержками выдачи личных вещей из-за заминки в расписании. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту. «Это связано с отклонением от расписания сразу шести рейсов. Часть из них прибыла в аэропорт позже намеченного времени, а часть — раньше, что создало непрогнозированный пик в районе 15:00 и, как следствие, существенный рост нагрузки на соответствующие службы», — объяснил представитель Кольцово. На данный момент проблема устранена, заверил он. Ранее читатель URA.RU рассказывал, что на выдаче приходилось стоять по полтора-два часа. Прилетевшие не могли получить даже коляски для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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