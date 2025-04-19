Пассажиры в аэропорту Кольцово столкнулись с задержками выдачи личных вещей из-за заминки в расписании. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту.
«Это связано с отклонением от расписания сразу шести рейсов. Часть из них прибыла в аэропорт позже намеченного времени, а часть — раньше, что создало непрогнозированный пик в районе 15:00 и, как следствие, существенный рост нагрузки на соответствующие службы», — объяснил представитель Кольцово. На данный момент проблема устранена, заверил он.
Ранее читатель URA.RU рассказывал, что на выдаче приходилось стоять по полтора-два часа. Прилетевшие не могли получить даже коляски для детей.
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