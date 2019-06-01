Полковник-миллиардер Захарченко сломал зуб в СИЗО

В происшествии с Захарченко обвинили администрацию колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Полковник Дмитрий Захарченко, которого судят за коррупционные преступления на миллиарды рублей, сломал зуб в СИЗО. Инцидент произошел во время завтрака.

«Он сломал зуб, когда ел кашу в «Лефортово», — рассказала ТАСС зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Общественница добавила, что обвиняемый относится к ситуации «с юмором», и попросила руководство следственного изолятора просеивать кашу, чтобы избежать подобного в будущем.

Захарченко занимал пост замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В настоящее время находится под арестом, напоминает телеканал 360. Обвинение просит для него 15,5 года колонии, утверждая, что Захарченко брал взятки, злоупотреблял полномочиями и препятствовал предварительному расследованию.

Дело получило широкую огласку после того, как в квартирах экс-силовика нашли наличные в разных валютах на сумму около 8,5 млрд рублей. Бывший полицейский услышит приговор Пресненского суда 10 июня, пишет «Утро.ру».