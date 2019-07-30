Чаплин раскритиковал выбранные мэрией Екатеринбурга площадки под храм

Всеволод Чаплин негативно оценил площадки, выбранные на рабочей группе мэрии Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Предложенные для строительства храма Святой Екатерины площадки означают «поражение» православной общественности, считает протоиерей Всеволод Чаплин. Такую позицию он высказал на своей странице в Facebook.

«Происходящее в Екатеринбурге — чистое поражение и чистая сдача позиций по вопросу строительства храма. Оставшиеся две площадки — отдаленные от „малого центра“ заброшенные места», — написал Чаплин. По его словам, собор должен быть «главным зданием» в любом российском городе.

«Центр города для меня, как для москвича — это Кремль, Красная площадь и то, что их окружает. В центре Кремля стоит Успенский собор. Я убежден, что в центре русского города, каковым является Екатеринбург, должен стоять кафедральный собор», — пояснил Чаплин свою позицию «URA.RU». Он считает, что чиновники и екатеринбургская епархия не должны избегать дискуссии на тему строительства храма. «Я боюсь, что за всем этим есть какая-то большая политическая игра, связанная с тем, что одни силы хотят в центре иметь только близкие им символы — будь то Ленин, фонтан или Ельцин Центр. А некоторые просто боятся усиления верующего русского народа», — сказал Чаплин.

Несанкционированные митинги из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы продолжались в Екатеринбурге с 13 по 19 мая. В итоге мэрия согласилась провести общегородской опрос, чтобы определить территорию под храм, которая устроит большинство жителей. Участок у Октябрьской площади при этом был исключен из перечня альтернативных площадок, куда вошли территория на месте Приборостроительного завода и пустырь на Фурманова-Белинского.