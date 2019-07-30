До конца недели в Перми, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди Фото: pixabay/Pixabay License

В Перми прошел ураган с градом размером с горох. О разгуле стихии в соцсетях рассказали жители Паркового микрорайона города.

«Ребята, я надеюсь, никто из вас не попал под это. Если вас где-то ждут друзья у подъезда. Узнайте, живы они или нет. Потому что на улице прям трэш какой-то. Посмотрите, град», — рассказал автор видеоролика, размещенного в сообществе «Подслушано Парковый» в соцсети «ВКонтакте». «У нас в [микрорайоне] Нагорном только начинается», — сообщила там же Ирина Успенская.

«Град размером с горох», — написала в паблике «Подсмотрено и подслушано Парковый» Светлана Меркушева. На момент публикации получить оперативный комментарий от представителей Гидрометцентра не удалось. На сайте приводится прогноз синоптиков по погоде в Перми. По нему дожди в Перми ожидаются всю неделю. Предполагается, что в пятницу днем в столице Прикамья выпадут 8-миллиметровые осадки.