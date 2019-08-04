Родители недовольны детсадовской едой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детских садах Магнитогорска детей кормят старым минтаем, жирным мясом и искусственным киселем, жалуются родители. Они считают, что в дошкольные учреждения привозят продукты, которые отказываются продавать в магазинах.

«Уже 2 месяца в меню рыба минтай, старая и вонючая. Мясо привозят жирное. Перестали варить компоты из сухофруктов, в основном искусственный кисель… Очень редко в меню встретишь кисломолочные продукты», — пишет в группе «Чёрное& Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» мама воспитанницы детсада, расположенного в левобережном районе. Она отмечает, что при медицинской обследовании малышей, которое проходило в детском саду, выяснилось, что у 70% детей гемоглобин в крови оказался понижен. «Как быть гемоглобину высоким, если ребёнок питается такими продуктами? Создается впечатление, что в детский сад идут продукты, которые в магазине не купят», — пишет женщина.

Многие родители позицию возмущенной матери поддержали. «Правобережье поддерживает ваш крик души… Как ни ужин так рыбная котлета с костями», — пишет автор под ником Джулия Просто. «Да, полностью согласна с автором! Дети с садика приходят голодные, так как эту еду есть невозможно. У меня давно мысли, с собой из дома обед давать!» — соглашается Анна Кнауб.

Поставкой продуктов в детские сады и другие организации Магнитогорска занимается акционерное общество «Горторг». На официальном сайте предприятия указано, что в меню (расписано на ближайшие 10 дней — прим.ред.) у дошколят помимо рыбы есть говяжьи котлеты и куриные фрикадельки, жаркое, плов, салаты из помидор и так далее. В компании отмечают, что для родителей каждую неделю в одном из детских садов города проводят дегустацию блюд. «Работа с родителями для нас — очень полезный опыт для дальнейшей работы, а для родителей — возможность увидеть наглядную картину рациона питания их детей», — отмечается на сайте.