Адвокат выявила схемы, как повысить алименты на ребенка

Адвокат Кузьминова: помимо алиментов можно взыскать дополнительные выплаты
Дополнительные выплаты от отдельно проживающего родителя можно взыскать на оплату лечения или секций для ребенка
Дополнительные выплаты от отдельно проживающего родителя можно взыскать на оплату лечения или секций для ребенка Фото:

В России можно взыскать не только стандартные алименты, но и дополнительные выплаты, например, на аренду жилья, лечения и учебные занятия. Об этом сообщила адвокат и управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

«Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка», — пояснила Татьяна Кузьминова в беседе РИА Новости. По ее словам, такие выплаты могут быть необходимы, если после развода ребенок с получателем алиментов вынуждены жить в съемном жилье, а выплачиваемых минимальных алиментов недостаточно для оплаты аренды. Адвокат напомнила, что статья 86 Семейного кодекса РФ предусматривает возможность взыскания дополнительных расходов в отсутствие пригодного для проживания помещения. Обычно речь идет о ежемесячной фиксированной сумме, которая подлежит индексации.

Кроме того, дополнительные выплаты могут потребоваться при наличии исключительных обстоятельств — например, при необходимости медицинских расходов на протезирование или другие дорогостоящие процедуры. В подобных случаях возможна как единоразовая компенсация уже понесенных затрат, так и регулярные выплаты.

Кузьминова также отметила, что аналогичным образом можно взыскать средства на оплату обучения, спортивных кружков и других секций. Для этого необходимо направить письменное обращение второму родителю — в том числе с помощью мессенджеров. Если договориться не удается, следует обратиться в районный суд с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка. По словам эксперта, подобные иски позволяют соблюсти баланс прав и обязанностей обоих родителей в соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ.

{{author.id ? author.name : author.author}}
