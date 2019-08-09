Эксперты рассказали, почему россиянки стали позже рожать

Российские женщины стали брать пример с американок и жительниц Европы, полагает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Повышение возраста рождения первого ребенка в России связано с тем, что жительницы страны стали ориентироваться на западные ценности. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал директор Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолий Вишневский.

«То, что женщины в России начали рожать первого ребенка позднее, связано с приходом в Россию так называемой „контрацептивной революции“, которая произошла в странах Запада еще во второй половине прошлого века. Теперь россиянки, как и жительницы Европы и США, ориентируются на другие ценности: получение образования, престижной работы. Это они считают для себя обязательным. Теперь они строят свою жизнь так же, как раньше ее могли строить лишь мужчины», — полагает эксперт.

Вишневский считает, что исправить ситуацию с помощью господдержки не получится, так как изменение поведения женщин — общемировой тренд. Повлиять на него может лишь изменение ценностей на Западе, но в ближайшее время ждать этого не стоит, подчеркивает ученый.

Ранее выяснилось, что в России в последнее время женщины стали рожать первого ребенка ближе к 30 годам. Такую статистику подготовил Росстат. В России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет. Второго ребенка женщины чаще всего рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, а четвертого — в 33. Пятого и следующих детей россиянки рожали в основном в 34 года.