Назван самый популярный возраст для рождения первого ребёнка в России

Чаще всего россиянки становятся мамами ближе к 30 годам Фото: morguefile

В России женщины рожают первого ребенка ближе к 30 годам. Такую статистику подготовил Росстат.

«В России в 2018 году большинству женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет», — передает RT. Второго ребенка женщины чаще всего рожали в 30 лет, третьего — в 31 год, а четвертого — в 33. Пятого и следующих детей россиянки рожали в основном в 34 года.

За последние годы распространенный возраст для рождения детей существенно не изменился, сказал журналистам замглавы Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин. При этом он отметил, что в целом по стране есть тренд на то, чтобы становиться родителями.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за первые четыре месяца года естественная убыль населения составила 149 тысяч человек. Чиновница признала, что в стране падает рождаемость, а показатели смертности снижаются не так, как рассчитывала власть, напоминает «Национальная служба новостей».