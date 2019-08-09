Предполагается, что мужчина кинул бутылку в сторону стражей порядка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Айдара Губайдулина, который, как предполагается, в ходе несогласованной акции протеста в Москве 27 июля бросил в сотрудников Росгвардии бутылку и достал газовый баллончик.

«Новый обыск по делу о массовых беспорядках. Пришли к Айдару Губайдулину» — сообщает «ОВД-Инфо». Других подробностей по этому делу не приводится.

Предполагается, что Губайдулин во время акции протеста бросил в полицейского бутылку и достал газовый баллончик, пишет Telegram-канал Mash, но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее обыски были проведены у знакомых еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина. Сам он находился в розыске и лишь 8 августа сдался полиции. Следствие считает, что именно он на митинге «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков».

Дело о беспорядках в Москве было возбуждено после акции протеста 27 июля, которая сопровождалась многочисленными задержаниями. По нему проходят 11 фигурантов, большинство из них находятся под арестом. Расследованием этого уголовного дела, как и делом об отмывании миллиарда в Фонде борьбы с коррупцией, находится в Главном управлении Следственного комитета России.

Участники незаконного митинга требовали допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Однако в избиркоме им отказали в регистрации из-за подделки подписей и приписке «мертвых душ».