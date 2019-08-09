08 августа 2019
07 августа 2019

В центре Челябинска загорелся памятник культуры. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожарный, пожар, тушение пожара
На месте происшествия работают семь пожарных расчетов (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Челябинска загорелся дом №56 по улице Труда. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет порядка 300 квадратных метров, на месте уже работают пожарные.

Охваченное огнем здание является объектом культурного наследия — Дом крестьянина Дмитрия Пчелина. О причинах возгорания информации пока нет. Известно, у дома возведены строительные леса, здание было на реконструкции, пишет «Челябинск сегодня». По данным портала, с огнем пытаются справиться семь пожарных расчетов, работающих по повышенному уровню сложности. Также на месте происшествия дежурят сотрудники полиции, скорой помощи и газовой службы. О пострадавших информации нет.

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