На месте происшествия работают семь пожарных расчетов (архивное фото)
В центре Челябинска загорелся дом №56 по улице Труда. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет порядка 300 квадратных метров, на месте уже работают пожарные.
Охваченное огнем здание является объектом культурного наследия — Дом крестьянина Дмитрия Пчелина. О причинах возгорания информации пока нет. Известно, у дома возведены строительные леса, здание было на реконструкции, пишет «Челябинск сегодня». По данным портала, с огнем пытаются справиться семь пожарных расчетов, работающих по повышенному уровню сложности. Также на месте происшествия дежурят сотрудники полиции, скорой помощи и газовой службы. О пострадавших информации нет.