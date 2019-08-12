Куратор челябинских СМИ увольняется и переезжает в другой регион

Светлана Яремчук отказалась от последней должности в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Союза журналистов Челябинской области (СЖЧО) Светлана Яремчук подала в отставку с 20 августа. Такое решение принято в связи с переездом в Сочи на новое место работы, сообщила она корреспонденту «URA.RU».

«В связи с переездом в другой регион, направила письмо в СЖЧО о сложении полномочий с 20 августа», — сказала Яремчук. По информации «URA.RU», в Сочи она возглавила один из местных телеканалов.

Член правления СЖЧО и руководитель представительства «Российской газеты» в Челябинске Денис Мякишев добавил, что на этой неделе пройдет заседание правления Союза, на котором будет определена дата внеочередной конференции по выборам нового руководителя. «Ориентировочно конференция пройдет в середине сентября», — добавил он.

Светлана Яремчук до мая прошлого года возглавляла областной правительственный холдинг «ОТВ», была председателем регионального совета сторонников «Единой России», представляла Челябинскую область в Общественной палате РФ (2014-2017). В мае 2018 года она выиграла досрочные выборы председателя СЖЧО, назначенные после неожиданной смерти председателя Союза Ольги Давиденко, супруги вице-спикера Заксобрания области Семена Мительмана.