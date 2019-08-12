Православная активистка обвинила в грубом крещении ребенка его мать

Мать младенца из Гатчины, которого грубо крестил местный игумен Фотий, сама спровоцировала скандальную ситуацию, а теперь участвует в разжигании антицерковного скандала. Такое мнение в беседе с корреспондентом «URA.RU» высказала екатеринбургская православная активистка Оксана Иванова.
«Мама должна была ответственнее всех подойти к этой ситуации, однако здесь все произошло совсем по-другому. Все „жесткие“ действия священника были вызваны лишь поведением матери, которая сама начала вести себя странно и сильно кричать. Это можно сравнить с поведением медика, который тоже вряд ли смог бы хорошо провести операцию, если бы рядом кричала и билась в истерике мать ребенка, которому он пытается спасти жизнь», — заявила она.
По словам Ивановой, матери вообще нежелательно присутствовать при крещении младенца, так как во время этого таинства ребенок переживает символическую смерть. «Вместо этого она сейчас начинает жаловаться во все СМИ. Ситуация напоминает скоординированную кампанию против церкви», — подчеркнула православная активистка.
Ранее в прессе была опубликована видеозапись, на которой в одном из храмов Гатчины игумен Фотий грубо окунает ребенка в купель. Священник отказался отдать малыша матери, которая пыталась вмешаться в ситуацию. Позднее в Гатчинской епархии сообщили, что игумен отстранен от священнослужения на год и лишен права носить рясу и крест.