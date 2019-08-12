Тюменцу, выстрелившему в бойца Росгвардии, грозит пожизненное заключение

На требование предъявить документы злоумышленник открыл стрельбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожизненное заключение может грозить жителю Тюмени, выстрелившему в бойца Росгвардии 11 июля. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления СКР по Тюменской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Минимальное наказание, которое может получить задержанный, — 12 лет лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Как ранее сообщало агентство, ночью 10 августа двое росгвардейцев остановили 49-летнего мужчину на улице Интернациональной в Тюмени. На требование предъявить документы тот открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив одного из силовиков. В ответ бойцы применили табельное оружие и обезвредили нападавшего. При досмотре у тюменца изъяли ножи и пистолеты. Жизни бойца Росгвардии ничего не угрожает.

По версии пользователей популярного у силовиков паблика (более 292 тысяч подписчиков) «Омбудсмен полиции» в соцсети «Вконтакте», росгвардеец был ранен, потому что оказался без бронежилета (что является нарушением). В управлении Росгвардии по Тюменской области эту информацию оперативно уточнить не удалось, в ведомстве взяли время на подготовку ответа.