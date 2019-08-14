В Кремле отреагировали на сокращенную рабочую неделю в России

Идея перехода России на четырехдневную рабочую неделю обсуждается последние несколько месяцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Кремле пока не обсуждали идею по переходу на четырехдневную рабочую неделю, но знакомы с такими предложениями. Об этом во время конференц-колла журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются. Но пока в администрации [президента РФ] это никак не обсуждается», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Как писало «URA.RU», во время выступления на Петербургском экономическом форуме в июне первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что через 15 лет Россия будет готова к сокращению рабочей недели до четырех дней. Позже с соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов.

Эксперты объясняли «URA.RU», что в обозримой перспективе переход России на четырехдневную рабочую неделю невозможен. В то же время специалисты предположили, что с нововведением в первую очередь могут столкнуться две профессии.