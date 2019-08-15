Кремль наградит пилотов «Уральских авиалиний», сумевших посадить самолет в поле

В аварии выжили все пассажиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилоты самолета «Уральских авиалиний» будут награждены на федеральном уровне, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что для этого необходимо выполнить только ряд формальностей.

«Награждение осуществляется по указу президента Владимира Путина. После того, как герои будут официально представлены к наградам и в кратчайшие сроки будет выполнен ряд формальностей, пилоты будут награждены», — сообщил Дмитрий Песков. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в аварии.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после взлета. По данным авиакомпании, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попали птицы. По последним данным на борту находились 226 пассажиров, включая шесть детей, а также семь членов экипажа.