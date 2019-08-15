«Дом-2» переедет на новое место

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Съемки реалити-шоу «Дом-2» будут проходить в другом местеФото: Анна Майорова © URA.RU

Реалити-шоу «Дом-2» будут снимать на участке, который на 60% больше предыдущего, его площадь составляет четыре тысячи квадратных метров. О переезде телепроекта в Троицкий и Новомосковский административные округа сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«К концу года все участники реалити-шоу „Дом-2“ переедут на новую площадку», — цитирует Жидкина агентство «Москва». Он уточнил, что сейчас на участке прокладывают инженерные сети. Предполагается, что стройка закончится в этом году. Жидкин добавил, что «Дом-2» будет иметь 5-6 объектов максимум в два-три этажа.

Пока что съемки проекта проходят около поселка Летова Роща в Новой Москве. Летом 2018 стало известно, что на съемочной площадке «Дома-2» построят дорогу из Саларьево в Марьино. Власти уточнили, что участок выбрали таким образом, чтобы не затронуть ни одного жилого объекта, напоминает «Национальная служба новостей».

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