«Дом-2» переедет на новое место

Реалити-шоу «Дом-2» будут снимать на участке, который на 60% больше предыдущего, его площадь составляет четыре тысячи квадратных метров. О переезде телепроекта в Троицкий и Новомосковский административные округа сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«К концу года все участники реалити-шоу „Дом-2“ переедут на новую площадку», — цитирует Жидкина агентство «Москва». Он уточнил, что сейчас на участке прокладывают инженерные сети. Предполагается, что стройка закончится в этом году. Жидкин добавил, что «Дом-2» будет иметь 5-6 объектов максимум в два-три этажа.
Пока что съемки проекта проходят около поселка Летова Роща в Новой Москве. Летом 2018 стало известно, что на съемочной площадке «Дома-2» построят дорогу из Саларьево в Марьино. Власти уточнили, что участок выбрали таким образом, чтобы не затронуть ни одного жилого объекта, напоминает «Национальная служба новостей».