МИД Украины пожаловался на «токсичные» переговоры с Западом о вступлении в НАТО

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В МИД Украины пожаловались на «токсичность» дискуссии о принятии Киева в НАТО
В МИД Украины пожаловались на «токсичность» дискуссии о принятии Киева в НАТО Фото:

Обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО с западными государствами приобрело для Киева крайне напряженный и конфликтный характер. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу», — сказал он в интервью журналисту Александру Нотевскому.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вступление страны в НАТО в настоящее время невозможно, несмотря на закрепленный в Конституции курс на интеграцию с альянсом. В преддверии саммитов НАТО западные государства избегают обсуждения сроков членства Украины, чтобы не провоцировать разногласия внутри организации. Россия продолжает выступать против вступления Украины в НАТО и называет нейтральный статус страны одним из условий для урегулирования конфликта.

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Обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО с западными государствами приобрело для Киева крайне напряженный и конфликтный характер. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. «В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу», — сказал он в интервью журналисту Александру Нотевскому. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вступление страны в НАТО в настоящее время невозможно, несмотря на закрепленный в Конституции курс на интеграцию с альянсом. В преддверии саммитов НАТО западные государства избегают обсуждения сроков членства Украины, чтобы не провоцировать разногласия внутри организации. Россия продолжает выступать против вступления Украины в НАТО и называет нейтральный статус страны одним из условий для урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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