Прокуратура оштрафовала югорского чиновника-коррупционера

Прокуроры нашли еще один эпизод незаконной деятельности экс-чиновника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего чиновника из Лангепаса Андрея Миниахметова, осужденного за получение взятки в один миллион рублей, обязали вернуть в бюджет государства 950 тысяч. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Бывший заместитель главы города получил вознаграждение за покровительство. Суд установил, что сделка является ничтожной, и взыскал с осужденного в доход государства 950 тыс. рублей», — добавили в надзорном ведомстве.

Сообщается также, что 50 тыс. рублей, которые предназначались Миниахметову, вернули взяткодателю. Ранее «URA.RU» писало, что дело Миниахметова трижды рассматривалось в судах. Сначала чиновника только оштрафовали на 40 млн рублей (за получение взятки в один миллион) и отпустили в зале суда. Второй раз Миниахметову вынесли условный срок, что не устроило гособвинение. В третий раз суд приговорил бывшего вице-мэра к 8,6 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 12 млн рублей, но адвокаты смогли снизить наказание до семи лет и шести месяцев заключения, а также уменьшить сумму штрафа до шести млн.