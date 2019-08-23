«Цапок»-крабоед лишился VIP-камеры в колонии

Член кущевской банды Владислав Цеповяз переведен в другую колонию. Об этом сообщил адвокат его бывшей жены Эдуард Чургулия.
«Это стало известно благодаря искам, которые арестант подавал несколько месяцев назад. В них был указан адрес корреспонденции», — цитирует юриста ТАСС. Что стало причиной перевода, неизвестно.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что арестанта могут поместить в омскую колонию строгого режима №6. Как предполагает юрист Чургулия, перевод может быть связан с проведением следственных действий по уголовным делам, которые были ранее возбуждены против должностных лиц.
Вячеслав Цеповяз является одним из участников банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края. Группировка лишила жизни 19 человек, а Цеповяза приговорили к 20 годам колонии строгого режима в 2013 году.
Скандал с Цеповязом произошел в прошлом году. Его спровоцировали фотоснимки из колонии, на которых заключенный поедает крабов, красную икру и жарит шашлык прямо на территории учреждения. Помимо этого, заключенный позировал в тюремной камере с мобильным телефоном. Подлинность фотографий, подтвердила федеральная служба исполнения наказаний, напоминает RT.