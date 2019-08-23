Муж челябинки, которой сделали экстренное кесарево в Турции, рассказал о состоянии ребенка

Ребенок родился на седьмом месяце во время отпуска молодоженов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сына жительницы Челябинска Натальи Михайловой, которой в Турции экстренно провели кесарево сечение, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Как рассказал отец ребенка, малыш родился недоношенным и продолжает оставаться под присмотром турецких врачей.

«Сейчас для меня важнее всего, чтобы ребенок был в порядке. Надеюсь, что в ближайшее время у нас все будет хорошо», — приводит слова мужчины сайт «Первый областной». По его словам, переговоры между турецкими и российскими властями о транспортировке семьи осложняет языковой барьер.

В челябинском минздраве в ответ на запрос «URA.RU» заявили, что решение о возвращении ребенка в Россию будет приниматься «в зависимости от его состояния». «Мы сделали запрос в консульство Турции, чтобы узнать информацию о том, в какой больнице сейчас находится ребенок и каково его состояние», — отметили в ведомстве. На момент публикации получить комментарий детского омбудсмена в Челябинской области Ирины Буториной не удалось — в ее приемной не ответили на звонки агентства.

Накануне стало известно, что в Турции 20 августа экстренно прооперировали жительницу Челябинска, которая с разрешения врача отправилась в отпуск с мужем, находясь на седьмом месяце беременности. Женщину выписали из больницы Антальи, а ее сын, которого назвали Даниилом, остался под присмотром медиков. Как сообщал портал 74.ru, ежедневно услуги врачей обходятся семье в 30 тысяч рублей.