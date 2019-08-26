Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в маршрутку Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В городе Сатка Челябинской области произошло крупное ДТП, в результате которого пострадали восемь человек. Как рассказали «URA.RU» в региональном управлении Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля врезался в другую машину и пассажирский микроавтобус.

«В 10 утра <…> водитель автомобиля ВАЗ-2121 в условиях дождя не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем LADA Xray, после чего „Нива“ совершила столкновение с маршрутным такси ГАЗ Next», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2121 были госпитализированы, шесть человек, которые ехали в автобусе, после осмотра были направлены врачами скорой помощи на амбулаторное лечение.