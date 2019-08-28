27 августа 2019
26 августа 2019

Рабочий с челябинского завода погиб в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий получил травму головы 22 августаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В больнице Кыштыма скончался 18-летний рабочий, которого привезли с территории одного из городских заводов. Это следует из информации, размещенной на сайте СК РФ по Челябинской области.

«По предварительной информации, рабочий поступил в больницу с травмами головы», — говорится в сообщении. Отмечается, что молодой человек погиб 24 августа. Следственный комитет начал доследственную проверку. Также проводится судебно-медицинское исследование и выясняются причины смерти.

Рабочий получил травму 22 августа, рассказал «URA.RU» источник в силовых структурах. По его словам, юноша трудился в ООО «Русские пряники». В компании заявили, что не комментируют данную ситуацию.

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