Рабочий с челябинского завода погиб в больнице

Рабочий получил травму головы 22 августа
В больнице Кыштыма скончался 18-летний рабочий, которого привезли с территории одного из городских заводов. Это следует из информации, размещенной на сайте СК РФ по Челябинской области.
«По предварительной информации, рабочий поступил в больницу с травмами головы», — говорится в сообщении. Отмечается, что молодой человек погиб 24 августа. Следственный комитет начал доследственную проверку. Также проводится судебно-медицинское исследование и выясняются причины смерти.
Рабочий получил травму 22 августа, рассказал «URA.RU» источник в силовых структурах. По его словам, юноша трудился в ООО «Русские пряники». В компании заявили, что не комментируют данную ситуацию.