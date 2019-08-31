Названы самые популярные внедорожники

Продажи самого популярного внедорожника выросли на 8,4% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самый популярный внедорожник в мире в первом полугодии 2019 года — Toyota RAV4. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат», посчитав количество проданных кроссоверов и сравнив его с аналогичными показателями машин других марок.

«В первом полугодии 2019 года во всех странах мира было суммарно реализовано 441,6 тысячи новых кроссоверов Toyota RAV4, что на 8,4% больше, чем год назад. <…> Эта модель остается мировым лидером сегмента SUV», — говорится в сообщении агентства.

На втором месте рейтинга популярности расположился автомобиль Honda CR-V. За первое полугодие показатель продаж внедорожника увеличился на 15,5% — до 381,5 тысячи экземпляров. На третью позицию опустился Volkswagen Tiguan, продажи которого упали на 10,7% — до 370,7 тысячи реализованных автомобилей.

«Четвертую строчку сохранил за собой Hyundai Tucson (255 тысячи штук; -10,3%), а замкнул пятерку лидеров KIA Sportage (243,4 тысячи штук; +1,8%), которому удалось вытеснить оттуда Nissan Qashqai», — добавили в «Автостате».