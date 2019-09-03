Власти поставили ультиматум буддистам, занявшим гору в Свердловской области

Буддийская община «Шедруб Линг» несколько лет располагается на месторождении незаконно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение о сносе всех незаконных построек на горе Качканар принято на совещании у вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, которое прошло 29 августа. Это случится, если представители буддийской общины не подпишут соглашение. Об этом «URA.RU» сообщили участники совещания.

На совещании представителям общины был обозначен еще один, крайний, срок, для принятия решения по переезду в другое место. Власти настаивают на том, что если через две недели, то есть к 12 сентября, не будет подписано соглашение, то судебные приставы начнут исполнять решение суда, согласно которому все постройки, включая ступы, подлежат сносу, так как построены на месторождении железной руды незаконно.

В совещании приняли участие министр промышленности области, представители министерства природных ресурсов, глава служебных приставов, мэр Качканарского городского округа, представитель Нижнетуринского городского округа, представители ЕВРАЗа, а также глава общины Михаил Санников.

Судебные приставы проинформировали участников совещания, что на сегодняшний день никаких препятствий для исполнения решения суда по сносу незаконных построек общины с горы Качканар нет.

Как писало ранее «URA.RU», буддийская община «Шедруб Линг» в Свердловской области несколько лет располагается на месторождении незаконно и не признает ошибкой строительство сооружений без соответствующих разрешений. Качканарский горно-обогатительный комбинат, имеющий лицензию на разработку месторождения, неоднократно заявлял, что промышленники готовы помочь в переезде и не настаивают на демонтаже религиозных сооружений (ступ).