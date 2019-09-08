Олег Маханьков заявил, что его оппонентка перепутала частный медцентр с ОКБ№3 Фото: Кондрат Александров © URA.RU, видео: Виктория Закирова

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидат от КПРФ Виктория Закирова заявила о подкупе избирателей талонами на прием к докторам областной больницы №3, главврачом которой является ее соперник по выборам в Калининский райсовет Олег Маханьков. Как сообщила коммунистка корреспонденту «URA.RU», она вызвала полицию и написала заявление по этому факту.

«Рядом с избирательным участком три девушки раздавали листовки с приглашением на прием к врачу. Когда я подошла и спросила, чем они занимаются, они не смогли ничего объяснить, ушли и сели на лавку. В непосредственной близости от происшествия находились помощник и член участковой избирательной комиссии от Маханькова. Я вызвала полицию и написала заявление о подкупе избирателей», — сказала Закирова.

Олег Маханьков назвал инцидент провокацией. «Мне доложила помощница, что некие люди раздавали буклеты на консультацию в частный медцентр. У кого-то есть желание спровоцировать что-то, раздуть скандал, чтобы себя показать. Все эти провокации пусть останутся на их совести», — заявил он.

Маханьков является действующим депутатом райсовета и гордумы. Кроме него и Закировой, в округе баллотируются Александр Харитонов (ЛДПР) и самовыдвиженец Валерий Окулов.