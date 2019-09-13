Суд обязал крупную аптечную сеть Урала вернуть ценники на витрины

Чтобы узнать стоимость лекарств, сейчас приходится отстоять очередь к фармацевту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура выиграла суд у ООО «АС — Бюро Плюс», которое является юридическим лицом сети аптек «Живика». Фирму обязали вернуть на витрины аптек ценники на медикаменты.

«Установлено, что в аптеке не обеспечено наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары. При этом на каждой витрине имеется информация о том, что цену на товар можно узнать у кассира, на сайте, позвонив по телефону или на сенсорном экране, установленном в торговом зале. Фактически информацию о цене реализуемого товара можно узнать, отстояв очередь в кассу, при считывании штрихкода с упаковки необходимого лекарственного препарата», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» писало, что горожане стали жаловаться на неудобства, связанные с исчезновением ценников в аптеках. «Мы можем доводить информацию о цене любым способом. В прикассовой зоне есть монитор. Оклеить все препараты ценниками ведь проблематично и трудоемко», — объяснили «URA.RU» в справочной службе «Живики».

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона № 2300-1 «О защите прав потребителей», продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием необходимой информации.