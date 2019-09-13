Камеры засняли, как тюменец «изображал автомобиль» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жителю Тюмени, который в ночь на 13 сентября вышел на перекресток улиц Ленина и Челюскинцев с автомобильным номером в руках, может грозить уголовная ответственность. Об этом «URA.RU» рассказал представитель федерации автовладельцев России на Урале Максим Едрышев.

Видеоролик с молодым человеком, идущим по улице с госномером в руках, появился в соцсети «ВКонтакте». На нем герой пересекает перекресток улиц Ленина и Челюскинцев на красный свет, к концу перекрестка значительно прибавляя скорость.

«Если парень украл автомобильные номера, ему грозит уголовная ответственность. Если же номера сняли с разрешения и их вернули на место, парня просто оштрафуют на 500 рублей — за то, что перешел на дорогу на красный цвет светофора», — пояснил Максим Едрышев. По его словам, владельцу автомобиля штраф прийти не должен — его начисляют после проверки операторов.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе тюменской ГИБДД. Оспорить штраф можно и в случае, если снятые номера прикрепят на чужую машину. «Номер автомобиля сверяется с его цветом, маркой, кузовом. В случае несовпадения такой штраф выбраковывается», — сообщила пресс-секретарь тюменского ГИБДД Анжела Борисова.

Даже в случае полного совпадения у водителя есть возможность доказать, что его на этом перекрестке в данный момент не было — передвижение любого автомобиля теперь легко отследить по большому количеству камер в городе.