Ворота правительства Челябинской области атаковали 21 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У ограждения правительства Челябинской области оторвали ворота. Подозреваемый в вандализме уже установлен, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«21 сентября зарегистрировано обращение по факту подтверждения. На месте находятся полицейские, которые работают с подозреваемым», — уточнили представители ведомства.

Пресс-секретарь областного правительства Мария Хворостова в разговоре с корреспондентом агентства сообщила, что ворота оторвали со стороны, где «принимают официальные делегации и чиновников высокого уровня». «Поэтому наша задача сейчас — восстановить все в кратчайшие сроки», — заключила собеседница «URA.RU».

Днем ранее, 20 сентября, в должность вступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Одновременно он отправил в отставку членов правительства и своих заместителей.

Фото: telegram-канал «Челябинск Сегодня»