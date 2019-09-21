20 сентября 2019
19 сентября 2019

На Урале после инаугурации губернатора у здания правительства оторвали ворота. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские клумбы. Челябинск, здание правительства чо, резиденция губернатора чо
Ворота правительства Челябинской области атаковали 21 сентябряФото: Вадим Ахметов © URA.RU

У ограждения правительства Челябинской области оторвали ворота. Подозреваемый в вандализме уже установлен, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«21 сентября зарегистрировано обращение по факту подтверждения. На месте находятся полицейские, которые работают с подозреваемым», — уточнили представители ведомства.

Пресс-секретарь областного правительства Мария Хворостова в разговоре с корреспондентом агентства сообщила, что ворота оторвали со стороны, где «принимают официальные делегации и чиновников высокого уровня». «Поэтому наша задача сейчас — восстановить все в кратчайшие сроки», — заключила собеседница «URA.RU».

Днем ранее, 20 сентября, в должность вступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Одновременно он отправил в отставку членов правительства и своих заместителей.

Фото: telegram-канал «Челябинск Сегодня»
Фото: telegram-канал «Челябинск Сегодня»

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© Служба новостей «URA.RU»
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