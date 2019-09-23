Россияне вернули 700 миллионов рублей за уборку мусора

Россияне, обратившиеся за перерасчетом оплаты за вывоз отходов, смогли вернуть примерно 700 миллионов рублей. В общей сложности получили 1,6 миллион россиян.
«85% обращений связаны с неверными данными о количестве граждан, проживающих в жилых помещениях, также россияне жалуются на некачественное оказание услуг и просят о перерасчете в случае отъезда», — сообщает газета «
Помимо этого, россияне требуют деньги за вывоз мусора в тех случаях, когда долго находились вне дома и не пользовались услугой. С таким обращением выступили 200 тысяч человек, среди которых 17 тысяч из Ямало-Ненецкого автономного округа.
При этом чиновники в некоторых регионах, среди которых и Пермский край, утверждают, что их граждане не нуждаются в перерасчете средств за данные услуги. «Не верится, что там не было обращений, скорее всего, просто не ведется работа с гражданами по этому вопросу. Мы оттуда получаем жалобы, что есть проблемы с работой регионального оператора», — сообщает глава думского комитета Владимир Бурматов.
Большинство российских регионов, согласно реформе, перешли на новую систему обращения с мусором в начале 2019 года. Теперь за все операции, связанные с отходами, отвечают региональные операторы, которых выбирают на конкурсах. При этом жители регионов, которых реформа коснулась, часто жалуются на редкий вывоз мусора, несанкционированные свалки и повышенные тарифы за переработку отходов.