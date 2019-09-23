Панова убедила губернатора Куйвашева встретиться с противниками храма Святой Екатерины

Евгений Куйвашев встретится с противниками строительства храма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с противниками строительства храма в Екатеринбурге. Как стало известно «URA.RU», встреча состоится 24 сентября в 15:00 в резиденции главы региона. Вместе с активистами и политиками на встречу приглашен руководитель Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Приглашение от губернатора активистам на встрече 23 сентября передал спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин. «Володин сказал, что губернатор завтра нас ждет на встрече. На этой встрече присутствовал [неофициальный представитель губернатора в гордуме Анатолий] Шарапов. Пригласили сверить часы и мнения. Лично я обязательно пойду», — подтвердил запланированную встречу экс-депутат гордумы Дмитрий Головин.

Помимо Головина, в числе приглашенных оказались общественник Алексей Беззуб, депутат гордумы Константин Киселев, создатель группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина и еще несколько человек. Все они на прошлой неделе (и еще восемь екатеринбургских политиков и общественников) заявили о выходе из состава рабочей группы по подготовке общегородского опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. В обращении они заявили, что ставят под сомнение и ход подготовки опроса, который назначен на 13 октября и пройдет на двух площадках, и его результаты.

Источник в обладминистрации утверждает, что идею встречи с общественными активистами главе региона подала екатеринбургская пиарщица Аксана Панова. Ей же приписывают идею встречи губернатора с теми, кто в первой половине мая проводил несанкционированные акции протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Получить комментарий самой Пановой не удалось.