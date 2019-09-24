Глава Оренбуржья Паслер заполучил в команду бывшего замминистра с Урала

Денис Паслер назначил на должность министра человека с Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер усилил свою команду еще одним уральцем, с которым ранее работал в правительстве Свердловской области. Во вторник, 24 сентября глава региона назначил на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александра Самбурского.

«Денис Паслер подписал Указ о назначении Александра Самбурского на должность министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области», — говорится на официальном портале Правительства Оренбургской области. Ранее Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области, тогда как Самбурский до 2017 года являлся заместителем главы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Самбурский — единственный из трех заместителей экс-министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, который не попал под арест после скандалов вокруг руководства МУГИСО в апреле 2016 года.

Это уже не первый случай, когда Паслер переманивает в свою команду выходцев с Урала. До этого в Оренбургской области с ним начали работу Татьяна Савинова и Алексей Пахомов.