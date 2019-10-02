Осужденный за избиение DJ Smash продюсер намерен выйти на свободу

Сергей Ванкевич пытается выйти на свободу досрочно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Избиение Dj Smash в пермском клубе

Промоутер Сергей Ванкевич, осужденный за избиение DJ Smash (Андрей Ширман), обжалует отказ на условно-досрочное освобождение. Апелляцию рассмотрит в четверг, 3 октября, судья Пермского краевого суда Наталья Патракова. Ванкевич отбывает наказание в колонии №8 города Соликамска. Ранее Соликамский городской суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

Инцидент с участием экс-депутата заксобрания Александра Телепнева и Сергея Ванкевича произошел в феврале 2018 года. В пермском клубе «Дом культуры» они избили музыканта, продюсера Андрея Ширмана. В результате Ширман получил множество ушибов и переломов. Дело получило широкий общественный резонанс.

В июле 2018 года суд признал нападавших виновными в причинении вреда здоровью средней тяжести в группе лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Ванкевич и Телепнев были приговорены к двум годам колонии-поселения. Также преступники должны выплатить более 11 млн рублей пострадавшему.