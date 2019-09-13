Продюсер, осужденный за избиение DJ Smash, пытается выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, телепнев александр, ванкевич сергей
Сергей Ванкевич пытается выйти по УДО за избиение музыканта в ПермиФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета
Избиение Dj Smash в пермском клубе

Промоутер Сергей Ванкевич, отбывающий наказание в колонии №8 в Соликамске за избиение DJ Smash (Андрей Ширман), обжаловал отказ в условно-досрочном освобождении. Ходатайство рассматривал Соликамский суд, отказавший Ванкевичу в УДО. Промоутер подал апелляцию в краевой суд Прикамья.

«Судья Наталья Патракова рассмотрит дело 4/16-1137/2019», — сказано на сайте Пермского краевого суда. Дата заседания пока не известна. По информации газеты «Коммерсант», промоутер Ванкевич планирует выйти на свободу по УДО.

Защитник DJ Smash Ольга Утемова отказалась комментировать «URA.RU» подробности дела, сославшись на адвокатскую тайну.

Инцидент произошел в феврале 2018 года, когда Ванкевич и его приятель, бывший депутат заксобрания Александр Телепнев избили Ширмана в клубе «Дом культуры» в Перми. Музыкант получил множество ушибов и переломов. В июле 2018 года суд приговорил нападавших в причинении вреда здоровью средней тяжести в группе лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Также преступники должны выплатить более 11 млн рублей пострадавшему, напоминает RT.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Происшествия Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...