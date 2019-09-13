Продюсер, осужденный за избиение DJ Smash, пытается выйти на свободу

Промоутер Сергей Ванкевич, отбывающий наказание в колонии №8 в Соликамске за избиение DJ Smash (Андрей Ширман), обжаловал отказ в условно-досрочном освобождении. Ходатайство рассматривал Соликамский суд, отказавший Ванкевичу в УДО. Промоутер подал апелляцию в краевой суд Прикамья.
«Судья Наталья Патракова рассмотрит дело 4/16-1137/2019», — сказано на сайте Пермского краевого суда. Дата заседания пока не известна. По информации газеты «
Защитник DJ Smash Ольга Утемова отказалась комментировать «URA.RU» подробности дела, сославшись на адвокатскую тайну.
Инцидент произошел в феврале 2018 года, когда Ванкевич и его приятель, бывший депутат заксобрания Александр Телепнев избили Ширмана в клубе «Дом культуры» в Перми. Музыкант получил множество ушибов и переломов. В июле 2018 года суд приговорил нападавших в причинении вреда здоровью средней тяжести в группе лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Также преступники должны выплатить более 11 млн рублей пострадавшему, напоминает RT.