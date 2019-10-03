Скончалась девушка, сбитая грузовиком на остановке в Челябинске

Челябинские врачи боролись за жизнь сбитой девушки две недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

В больнице Челябинска скончалась 28-летняя местная жительница, на которую наехал самосвал, когда она ждала транспорт на трамвайной остановке. Врачи провели пострадавшей несколько операций, но спасти девушку не удалось.

«У нее была ампутация ноги, раздроблен таз, проникающее ранение живота. Скончалась, похороны будут после судебной экспертизы», —передает 74.RU слова супруга погибшей Никиты Белякова.

В Управлении здравоохранения Администрации Челябинска ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что Областная Клиническая Больница №3 находится не в их ведомстве. Муж погибшей ранее просил финансовой помощи у горожан. На момент публикации взять у него комментарий не удалось.

Трагедия произошла 20 сентября в Челябинске, на пересечении Победы и улицы Косарева. Погибшая стояла на трамвайной остановке «Тепличная», когда грузовик неожиданно вылетел на рельсы и снес несколько пролетов ограждения. Момент наезда попал на видео. В больницу девушку доставили в крайне тяжелом состоянии.