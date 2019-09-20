19 сентября 2019

Грузовик вылетел на трамвайную остановку в Челябинске. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, дтп, авария
В результате ДТП пострадала женщинаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Грузовик выехал на трамвайную остановку на проспекте Победы в Челябинске. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«На проспекте Победы, возле остановки „Тепличная“ произошло ДТП. Грузовик вылетел на трамвайную остановку», — сообщили очевидцы в паблике «Регион-74. Челябинск». В пресс-службе ГУ МВД по региону «URA.RU» сообщили, что «грузовик выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение остановочного комплекса. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии».

По официальной информации, пострадал один человек. «Женщина госпитализирована в областную больницу №3 в крайне тяжелом состоянии», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления здравоохранения Челябинска.

ФОТО: Регион-74 | Челябинск/vk.com

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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