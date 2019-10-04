Появились подробности драки в пермской колонии, где изнасиловали заключенного

В пермской колонии в результате драки пострадали 30 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В массовой драке с изнасилованием заключенного в исправительной колонии №9 в Соликамске, участвовали от 60 до 200 осужденных. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края Георгий Ситников.

«В конфликте участвовали от 60 до 200 человек. Они самовольно перемещались в отряде, где, как раз, и проживали лица, предположительно осуществившие ранее действия сексуального характера», — написал Ситников у себя в Facebook.

Отмечается, что правозащитники провели проверку 27 сентября. Им удалось опросить 14 заключенных так, что их не могли слышать сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. По словам Ситникова, конфликт произошел из-за того, что силовики намеренно помещали заключенных к «лицам с пониженным социальным статусом».

Участники драки использовали табуретки, штакетник и другие подручные средства. Порядка 30 пострадавших получили ушибы и сотрясение мозга, троих госпитализировали из-за травм почек. Некоторые осужденные были пьяны. В разговоре с «URA.RU» правозащитник заявил, что на сегодняшний день других подробностей нет. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю на момент публикации новости на звонок корреспондента не ответили.

22 сентября в пермской колонии избили и изнасиловали осужденного. Видео с инцидентом попало в социальные сети. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». На время проверки инцидента отстранен от работы замначальника колонии Сергей Пантелеев.