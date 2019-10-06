05 октября 2019
04 октября 2019
03 октября 2019
02 октября 2019

В пермской колонии, где изнасиловали заключенного, отстранили ответственного за безопасность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com., колючая проволока, зона, колония, тюрьма
На время следствия сотрудник ИК освобожден от обязанностейФото: depositphotos.com
новость из сюжета
В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

В исправительной колонии №9 в Соликамске (Пермский край), где произошла массовая драка с изнасилованием заключенного, отстранили от работы заместителя начальника по оперативной работе и безопасности. Сотрудник ИК освобожден от обязанностей на время следствия.

Об этом журналистам рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края Георгий Ситников. Также, по его словам, двух зачинщиков массовой драки на время следствия перевели в другую колонию. «Тех, кто бил молодого человека, их вывезли из колонии», — приводит ТАСС заявление Ситникова.

Общественник заметил, что случившееся в ИК — беспрецедентный случай. Как утверждает Ситников, пострадавший заключенный будет добиваться компенсации морального вреда и настаивать на наказании для своих обидчиков.

Инцидент в ИК №9 произошел 22 сентября. В колонии избили и изнасиловали осужденного, видео происшествия попало в соцсети. В массовой драке, по данным Ситникова, участвовали от 60 до 200 заключенных. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...