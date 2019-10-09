Пассажиров Utair в Тюмени сняли с посадки прямо у самолета

Рейс авиакомпании Utair не смог вовремя вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Казань (через Уфу). Время вылета было перенесено с 10:35 на 14:00, следует из данных онлайн-табло аэрохаба. По словам одного из пассажиров, их сняли с посадки прямо у трапа самолета.
«Мы уже пошли на посадку, загрузились в автобус, который довез нас прямо до борта. Но затем без объяснения причины автобус развернули и нас вернули в аэропорт», — рассказал собеседник агентства. По неофициальным данным, причиной стала неисправность самолете ATR-72. В справочной Рощино «URA.RU» сообщили, что рейс отложен по техническим причинам, без уточнений. В пресс-службе авиакомпании получить оперативный комментарий не удалось.
Ранее агентство писало, что в Рощино прошла эвакуация пассажиров и персонала. Люди провели на улице около 10 минут, затем их вернули в зал аэропорта.