Не допущенный до выборов мэр пермского города остался на своем посту

Депутаты не смогли избрать нового главу Кудымкара Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Действующий глава Кудымкара (Пермский край) Иван Мехоношин, не допущенный до выборов, останется на своем посту. Сегодня депутаты гордумы не смогли выбрать нового мэра из двух прошедших конкурсный отбор кандидатур. За кресло мэра боролись начальник управления минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович и директор Кудымкарского медучилища Леонид Ковалев.

«Депутаты Кудымкарской городской думы сегодня не выбрали нового главу. Из 14 присутствовавших на заседании депутатов, половина поддержала кандидатуру Ковалева, другая половина испортила бюллетени. Мехоношин остается действующим мэром, по крайней мере, до начала декабря», — пояснила «URA.RU» депутат думы Марина Мартина.

Она предположила, что устроившие демарш депутаты таким образом показали свое недовольство кандидатами на кресло мэра, которых им предложила конкурсная комиссия. Теперь, по словам Мартиной, комиссия должна вновь объявить конкурс по выбору кандидатов на должность главы Кудымкара. Дата конкурса пока не определена.

Ранее стало известно, что действующего главу города Ивана Мехоношина не допустили до выборов. Мехоношин возглавляет Кудымкар с сентября 2014 года.