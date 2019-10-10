Майя Есина до этого назначения работала в столичной мэрии Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший руководитель регионального управления МЧС Александр Тиртока, ставший заместителем губернатора ХМАО, нашел себе помощника. Им стала Майя Есина, до этого занимавшая пост вице-мэра Ханты-Мансийска.

«Есина назначена помощником заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Александра Тиртоки с 7 октября», — подтвердили информацию в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В мэрии Ханты-Мансийска Есина курировала работу нескольких управлений — общественных связей, кадров и муниципальной службы, информатизации, бухгалтерского учета и ряда других структур администрации. На посту заместителя главы города она проработала почти три года. При этом опыт работы в окружном правительстве у Есиной уже есть: в 2016 году она занимала пост заместителя директора департамента по внутренней политике ХМАО.

Ранее «URA.RU» писало, что Тиртока приступил к исполнению новых обязанностей в окружном правительстве 21 сентября. До этого он тринадцать лет возглавлял управление МЧС по ХМАО. По неофициальной версии, он был отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина из-за отказа переезжать в другой регион.