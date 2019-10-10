В челябинских группах в соцсетях обсуждается порно с участием выпускницы местного вуза Фото: pixabay

В челябинских соцсетях обсуждается выпускница Южно-Уральского государственного медицинского университета Надежда Карелина, оказавшаяся порноактрисой. Видеоролики для взрослых с ее участием выкладываются в группах и чатах.

Сама девушка на своей странице в «ВКонтакте» призналась, что снималась в порно, но этого не стесняется. «Из того, что они пишут, правда только то, что я снималась (и снимаюсь) в порнографических фильмах. Причем даже не в жестких (хотя это, конечно, очень субъективно), и не в Спб, а в Европе. И мне интересно и нравится работать в этой сфере, хотя, наверно, надолго я в ней не задержусь. Спасибо всем за поддержку и за то, что терпите этих придурков и их ежедневные новостные рассылки», — написала она друзьям, которые стали получать ссылки на порно с участием Карелиной.

Профиль девушки закрыт — написать ей сообщение невозможно. Из доступных данных только указание, что она окончила лечебный факультет ЮУГМУ в 2018 году с красным дипломом.

На «URA.RU» опубликовано интервью с другой порноактрисой, выпускницей челябинского института искусств Владиславой Затягаловой. Она снялась примерно в сотне фильмов под псевдонимом Sofi Goldfinger.

Фото: кадр из ролика в «ВКонтакте»